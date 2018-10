Le premier sommet mondial sur la pollution de l'air et la santé organisé par l'Organisation mondiale de la… Plus »

La question se pose alors sur le fait que le ministre de la sécurité publique a décidé de réagir ainsi, juste à la veille de la tractation faite par le syndicat des Inspecteurs de Polices et celle des Brigadiers et des Agents de Police revendiquant l'ouverture d'enquêtes sur cette disparition tragique de leurs collègues. Il reste à savoir si cette quête de la vérité va dégénérer en une sorte d'expédition punitive comme ce qui s'était passé à Antsakabary, dans le district de Bealanana.

En plein deuil de la disparition de leurs trois collègues abattus dans une vindicte populaire le 24 octobre à Fénérive-Est, la Police nationale ne serait pas prête à baisser les bras face à cet acte barbare et d'autant plus non conforme à la loi.

