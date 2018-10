Madagascar: Collectif des candidats à Mahamasina - Meeting quadrillé par les forces de l'ordre

Le premier sommet mondial sur la pollution de l'air et la santé organisé par l'Organisation mondiale de la… Plus »

Dernière ligne droite. Faut-il rappeler que le collectif des candidats a décidé d'arrêter sa campagne électorale. Plutôt, il milite en faveur de la convention nationale souveraine. De leur côté, les autres candidats mènent leur propagande contre vents et marées, n'hésitant pas à visiter les contrées reculées du pays. Dans tous les cas, il ne leur reste plus que moins d'une semaine à convaincre les électeurs à voter pour eux. Ce serait la dernière ligne droite dans quelques jours. Comme le temps, l'atmosphère monte sur le terrain en cette campagne électorale.

24h après l'ultimatum de 72 heures qui a expiré, avant-hier, le collectif des candidats a tenu un meeting, hier, devant le stade de Mahamasina. Les forces de l'ordre ont quadrillé la place très tôt dans la matinée d'hier. Pourtant, la foule n'était pas venue si nombreuse. Toutefois, après un pourparler, les forces de l'ordre se sont repliées pour laisser la place aux partisans du collectif des candidats. Ce dernier persiste et signe quant à la réouverture de la liste électorale pour redresser les anomalies constatées et la mise en place d'une Cour électorale spéciale à la place de l'actuelle HCC. Ils n'ont pas manqué de pointer du doigt aussi la HCC, la Primature et la CENI quant à l'organisation des élections transparentes crédibles et acceptées par tous et cela est dû notamment à la liste électorale qu'ils qualifient de défectueuse.

