Madagascar: Karting / Sommets nationaux - Tommi Rajoelison remporte son second titre

Tommi termine sur la première marche du podium.

Sans surprise, Tommi Rajoelison du club Kosmic a été sacré champion de Madagascar de karting, dimanche, à Imerintsiatosika. Après sa victoire au 4e grand prix et dernière manche des sommets nationaux, Tommi a soulevé le trophée pour la deuxième fois consécutive. Avant le grand prix de la saison, Tommi a caracolé en tête du classement avec 240 points devant Haja Rakotomalala (Tonykart) et Nathan Baumann qui se trouvaient respectivement à la deuxième et troisième place crédités dec 186 et 180 points. Grand favori pour succéder à lui-même, Tommi a remporté la finale de 13 tours face à Nathan Baumann (Mach 1) et Meja Randrianarimanana (Sodikart). A l'issue de cette victoire, Tommi a gagné 100 points et cumule un total de 340 points.

Il s'impose largement devant ses poursuivants. Nathan avec 260 points finit deuxième et se contente du titre de vice-champion de Madagascar. « Cette dernière course était très intéressante surtout avec le duel avec Nathan. Remporter le titre national pour la seconde fois est si important dans ma jeune carrière. C'est une très belle victoire après une saison intéressante » a déclaré Tommi. Les coureurs auront l'occasion de se mesurer pour une dernière course cette année à l'occasion du Trophée International de Madagascar prévu pour le 25 novembre prochain.