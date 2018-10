Tunisie: Discours de division - Un déferlement d'accusations

De son côté, Mustapha Ben Ahmed, président du groupe parlementaire de la Coalition Nationale, a choisi quant à lui d'être plus sobre, en estimant que l'opération qui a échoué traduit une certaine bonne santé de nos forces de sécurité. Selon lui, l'étau se resserre autour des terroristes, les obligeant à tenter des actions désespérées. "Lundi certains ont réussi l'exploit de transformer l'or en plomb, dit-il ironiquement. Au lieu de nous unir et de valoriser la victoire contre le terrorisme, nous avons offert au monde un spectacle désolant. Nous aurions dû dire au monde, regardez comment nous avons contraint les terroristes à tenter des actions désespérées!". Mustapha Ben Ahmed n'a pas manqué l'occasion de critiquer les "déclarations de certains responsables".

A ces propos, Noureddine Bhiri, président du groupe parlementaire d'Ennahdha, réagit et affirme regretter que certains utilisent ces faits tragiques "pour tenir un discours de division". "Ces gens, bien qu'il fassent fausse route, continuent à investir dans le sang des deux martyrs Belaïd et Brahmi ; ils continuent à faire pression sur les institutions de l'Etat, sur la police et sur la justice. Cet acharnement est un service rendu aux terroristes", a-t-il indiqué.

