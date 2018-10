Ethiopie: Les réformes engagées par Abiy Ahmed sont magnifiées par Emmanuel Macron à Paris

Dans leurs discussions, les deux hommes ont également souhaité une coopération culturelle approfondie. Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed s'est expliqué sur le choix d'entamer sa tournée européenne par la France du fait du poids politique et diplomatique de la France sur la scène internationale. Il veut préserver la mise en valeur du patrimoine historique et si riche de la France. C'est dans ce cadre qu'il a visité l'hôtel de la Marine le même jour de sa visite à Paris.

» J'ai noté que dans le domaine des télécommunications, des infrastructures de transport et tout ce que le gouvernement éthiopien listera, et bien les entreprises françaises pertinentes seront proposées dans le cadre d'un processus qui doit être ouvert, transparent et où les bénéfices doivent être mutuels pour qu'ils soient durables » a avoué le président français.

