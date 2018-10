Afrique: Migrations - Les parlementaires africains veulent y voir clair

Au chapitre des conclusions à ce débat, le président du PAP, Roger Nkodo Dang a proposé l'envoi d'un certain nombre de missions sur le terrain pour évaluer la situation des migrants dans certains pays. Ces missions, constituées pour l'essentiel de parlementaires, devraient notamment se rendre en Libye, en Italie, au Portugal et en Espagne.

Toutefois, les conséquences de ce phénomène sont plus qu'à déplorer aujourd'hui, au regard des méfaits enregistrés, avec les nombreux décès que l'on connaît dans la méditerranée et dans le Sahara. Les débats sont alors devenus tendus entre parlementaires de certains Etats qui sont accusés de profiter des conséquences néfastes de ce phénomène et certains de leurs collègues issus de pays d'où partent parfois les migrants. « Les pays cités ne sont en fait que des pays de transit. Ils sont victimes de leur situation géographique sur le continent et ne peuvent en rien être considérés comme auteurs des mauvaises pra tiques décriées » a alors tempéré le président du Parlement panafricain.

Le président du Parlement panafricain (PAP), Roger Nkodo Dang a parfois dû élever la voix au Kigali Convention Center vendredi dernier pour inviter ses collègues à dépassionner le débat sur la question des migrations. Au total, au moins une cinquantaine de prises de paroles au cours du débat qui a suivi la présentation sur la gouvernance de la migration de main d'œuvre sur le continent, sous la direction de la Commission permanente du Commerce, des douanes et de l'immigration du PAP et d'un représentant de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

