Ile Maurice: Rodrigues - Des fiches de paye émises au nom des 243 Generel Workers licenciés... en 2012

Le nom de son client est souvent cité au Parlement, et il craint que cela n'influe sur le procès qui lui… Plus »

À ce jour, parmi ces 243 licenciés, il en reste 175 à Rodrigues. Le reste se trouve à Maurice. Interrogés, certains confient que ce qui les rend encore plus perplexes, c'est que quand ils essaient d'obtenir de l'aide financière auprès de la commission de la sécurité sociale afin de subvenir aux besoins de leurs familles, ils s'entendent dire qu'ils n'y sont pas éligibles car ils sont des fonctionnaires et qu'ils ont des fiches de paie. «Nou lapay ankor pé marsé mé nou pa gagn lapay-la, bé kot larzan-la été?» s'interroge l'un d'entre eux.

C'est en décembre 2012 que les 243 ex-General Workers, surnommés «les 243», ont été licenciés par l'Assemblée régionale sans aucune raison apparente et sans indemnisation. L'affaire avait été portée devant le Public Bodies Appeal Tribunal (PBAT) qui avait statué, en février 2015, que leur licenciement était légal et justifié.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.