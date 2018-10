Ile Maurice: Sub judice au Parlement - Valayden écrit à Hanoomanjee

Dans sa lettre, Me Valayden demande que la règle de sub judice ne soit pas enfreinte par les parlementaires, afin que son client puisse bénéficier d'un procès équitable, libre de tout préjugé.

Il estime que les privilèges dont bénéficient les parlementaires ne doivent pas être utilisés à la légère ou à des fins politiques contre des personnes en dehors du Parlement. De plus, son client Prakash Maunthrooa, actuellement poursuivi devant la cour intermédiaire dans le procès Boskalis, n'est pas parlementaire et ne peut pas répondre lorsqu'il est attaqué par les membres de l'Assemblée nationale.

Le nom de son client est souvent cité au Parlement, et il craint que cela n'influe sur le procès qui lui est intenté. Me Rama Valayden a adressé une lettre à Maya Hanoomanjee pour lui parler des «sub judice issues».

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.