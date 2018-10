Rwanda: Greenlight Planet déploie sa plus grande expansion au Rwanda, fournissant 50 000 unités pour le projet Ignite Power Rwanda en octobre

communiqué de presse

Kigali, Rwanda — Greenlight Planet, le leader mondial des produits d'énergie solaire pour la maison, est ravi d'annoncer qu'il a achevé l'envoi d'une commande de 50 000 systèmes domestiques Sun King™ dans le cadre du projet Ignite Rwanda en octobre. Le projet Ignite Rwanda fait partie du Plan national 2024 d'accès universel et d'électrification rurale. Les systèmes Sun King™ seront raccordés au réseau par Ignite pour fournir une alimentation électrique propre et sûre à plus de 250 000 Rwandais au cours de l'exécution de cette commande. Ils bénéficieront du plan tarifaire le plus abordable disponible pour les produits photovoltaïques en Afrique.

Les systèmes domestiques Sun King™ sont équipés de la meilleure technologie, ce qui, combiné aux services professionnels et de haute qualité d'Ignite, répondra aux besoins énergétiques des Rwandais résidant dans les zones rurales.Ces systèmes photovoltaïques domestiques certifiés par Lighting Global sont conçus pour fournir un éclairage de haute spécification avec une installation à charge mobile. De plus, les produits intègrent EasyBuy™, la technologie exclusive de paiement à la carte de Greenlight Planet. EasyBuy™ permet aux familles de payer Ignite pour des produits en plusieurs fois au fil du temps, leur permettant ainsi d'acheter des solutions adaptées à leurs sources de revenus.

M. Dhaval Radia, Vice-président de Greenlight Planet, a déclaré : « Ignite Power est un partenaire stratégique clé de Greenlight Planet : notre mission commune est de promouvoir l'électrification rurale au Rwanda. Nous nous engageons à fournir des produits photovoltaïques fiables et de qualité supérieure à des prix abordables. Sur une courte période de deux ans, Greenlight Planet et Ignite Power Rwanda ont conjointement réussi à créer un impact social considérable grâce aux systèmes photovoltaïques domestiques Sun King™, qui permettent d'alimenter en toute sécurité environ 700 000 personnes au Rwanda. »

Ignite Power, notre partenaire stratégique, est le service public rural connaissant la croissance la plus rapide en Afrique. La société a mis en place une plateforme de distribution et de financement de grande envergure pour les solutions photovoltaïques auprès de ses clients sur tout le continent, en raccordant les bénéficiaires à une énergie renouvelable sûre et abordable.Avec la croissance rapide et la force de la distribution d'Ignite Power, le Rwanda est devenu le marché principal et connaissant la croissance la plus rapide de Greenlight Planet, et la société espère pouvoir exécuter des commandes encore plus élevées dans les mois à venir.

