Algérie: Les Etats-Unis veulent créer et soutenir des partenariats avec l'Algérie

Batna — L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Algérie, John Desrocher, a exprimé, mardi à Batna, le souhait de son pays de "créer et soutenir des opportunités de partenariat avec l'Algérie".

Dans une déclaration à la presse, à l'issue de sa visite au centre régional de lutte contre le cancer, situé dans la capitale des Aurès, M. Desrocher a affirmé que son pays souhaite "créer et soutenir des partenariats entre l'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique dans tous les domaines, dont l'industrie, l'énergie, ainsi que l'agriculture et la santé".

"Nous avons eu le grand honneur aujourd'hui de voir les fruits du travail considérable réalisé dans le cadre du partenariat entre des professionnels algériens compétents dans le domaine de la santé et dans le secteur technologique du côté américain, que ce soit la Société Varian ou GE pour de meilleurs soins de santé pour les Algériens", a indiqué l'ambassadeur.

S'agissant des perspectives de partenariats dans le domaine de la formation, le diplomate a fait savoir que ces partenariats sont "possibles à l'avenir et font partie des choses que nous soutenons à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Algérie".

M. Desrocher a également souligné qu'il s'était entretenu avec Aissa Madoui, directeur du Centre régional de lutte contre le cancer de Batna, au sujet du développement technologique en matière de lutte contre le cancer et de l'importance de s'adapter aux progrès effectués dans ce domaine.

Le diplomate américain a visité le Centre régional de lutte contre le cancer de Batna et reçu des explications concernant les équipements dont il dispose, notamment ceux relatifs à la radiothérapie.

Il avait en outre rencontré, lundi soir, le wali de Batna, Abdelkhalek Sayouda, au siège de la wilaya, où il a été informé des possibilités d'investissement dans cette wilaya, notamment dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme, d'autant qu'il devait rencontrer, aujourd'hui mardi, des investisseurs et des membres de la Chambre de commerce et d'industrie Aurès.