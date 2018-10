Algérie: Catégories vulnérables - Plus de 756 millions DA consacrés au financement des projets d'établissements

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia a révélé, mardi à Alger, que son secteur avait financé, durant les cinq dernières années, 244 projets de prise en charge des catégories vulnérables relatifs aux établissements gérés par des associations, avec un montant global de plus de 756 millions DA.

"L'Etat a mis en place un programme d'octroi de subventions, en vue de garantir le financement des projets de prise en charge des catégories vulnérables, proposés par les associations à caractère social, tout en accordant la priorité au financement des établissements gérés par des associations", a indiqué la ministre lors du séminaire régional de formation des associations de gestion des établissements spécialisés.

"Le nombre de projets financés durant les cinq dernières années s'élève à 244 au profit de 232 associations avec une enveloppe financière de plus de 756 millions DA", a-t-elle précisé.

La ministre a fait état de "119 établissements gérés par des associations à caractère social, prenant en charge environ 9.000 personnes aux besoins spécifiques et personnes âgées".

A ce propos, Mme Eddalia a dit que "pour la réactivation du mouvement associatif et son implication dans la dynamique socioéconomique, le ministère a lancé un appel, sur son site électronique, aux associations nationales et locales à caractère social et humanitaire désireuses de réaliser des projets associatifs s'inscrivant en droite ligne avec le programme d'activité du secteur, notamment dans des domaines relatifs à l'aide à domicile destinée aux personnes âgées ou handicapées, en assurant un soutien psychologique et un accompagnement social".

Aussi, la ministre a fait savoir que cet appel concernait également la réalisation de projets qui contribuent à l'insertion des personnes handicapées et à la promotion de la femme, outre des projets de prise en charge des enfants, des adolescents et des jeunes en situation difficile, tout en encourageant la création de centres de prise en charge des personnes âgées ou handicapées, d'établissements d'aide par le travail ou de fermes pédagogiques pour l'insertion professionnelle des personnes souffrant d'handicap mental.

Selon la ministre, cette approche "contribuera à une adhésion efficace de la société civile à la dynamique d'amélioration de la prise en charge et de la participation sociale", mettant en avant "le rôle important des associations en matière de prise en charge et d'insertion".

Par ailleurs, Mme. Eddalia a rappelé le projet d'amendement du décret exécutif de 2008 fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements et des centres d'accueil de la petite enfance, qui est en cours d'examen au niveau du ministère, en vue de "revoir leur cahier des charges", relevant que ce "genre d'établissements est en hausse" et que certains "centres sont ouverts à des fins lucratives".

La ministre a cité, à titre d'exemple, la fermeture, entre 2015 et le premier semestre de 2018, de près de 100 établissements et centres de la petite enfance à Alger pour non respect de la loi en vigueur.