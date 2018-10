Algérie: Algérie-Royaume Uni - Les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale examinés à Alger

L'Algérie a amélioré son score de neuf places dans le classement Doing Business 2019 de la Banque… Plus »

Le responsable britannique a indiqué que les grandes potentialités dont disposent les deux pays dans différents domaines et les opportunités disponibles pour les sociétés algériennes et britanniques permettent de consolider la coopération économique bilatérale et d'établir des partenariats prometteurs.

Lors de cette rencontre, le ministre a indiqué que les domaines d'investissement demeurent "ouverts pour les opérateurs britanniques qui désirent établir des relations de partenariat et de coopération avec l'Algérie", appelant le partenaire britannique à contribuer à l'augmentation de la part des exportations hors hydrocarbures notamment les produits alimentaires et agricoles de manière à tirer profit de l'expérience du Royaume Uni dans ce domaine.

Ils ont également examiné les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale et de l'élargir à d'autres domaines.

Alger — Le ministre du Commerce, Said Djellab, a reçu mardi à Alger, le représentant personnel du Premier ministre britannique pour le partenariat économique avec l'Algérie, Lord Richard Risby, avec lequel il a évoqué l'état des relations économiques bilatérales et les perspectives de les renforcer davantage, indique un communiqué du ministère.

