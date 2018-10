Algérie: Hydrocarbures - La volatilité des marchés oblige les entreprises à faire appel à l'innovation

Alger — La volatilité des marchés des hydrocarbures oblige les entreprises à faire de plus en plus appel à l'innovation pour améliorer les process et réduire les coûts, condition sine qua non pour garantir leur pérennité et leur compétitivité, a indiqué mardi à Alger, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni.

"Il s'agit donc pour tous les acteurs du secteur d'aller vers plus de diversité, vers davantage d'innovation et surtout, d'agir sur tous les leviers afin d'attirer le maximum d'investissements sur l'ensemble de la chaîne de valorisation des hydrocarbures", a souligné M. Guitouni à l'issue des travaux du Sommet "Algeria Future Energy" tenu les 29 et 30 octobre à Alger.

Co-organisé par le groupe national des hydrocarbures Sonatrach et la société britannique de conférences, d'expositions et de formation sur l'énergie et les infrastructures CWC, avec la participation active de Sonelgaz, le Sommet du pétrole et du gaz s'est organisé sous le thème de "la diversification, l'innovation et l'investissement".

Lire aussi: Projet de loi sur les hydrocarbures: la mouture définitive prête fin juillet 2019

Lors de son discours de clôture, le ministre a ainsi mis l'accent sur l'impératif de conjuguer ces trois conditions (diversification, innovation et investissement), car, selon lui, "sans lesquelles aucun développement durable ne peut être envisagé."

"Aujourd'hui, ces conditions réunies permettront à nos industries de dégager une valeur ajoutée, d'être compétitives et de créer de l'emploi et des richesses", a-t-il soutenu.

Il faut signaler, par ailleurs que les travaux du Sommet "Algeria Future Energy" ont été sanctionnés par des recommandations lues par l'ancien ministre de l'Energie, Nordine Ait-Laoussine.

Parmi ces recommandations, M. Ait-Laoussine a cité l'impératif d'encourager l'ensemble des ressources énergétiques du pays ainsi que d'améliorer l'attractivité de l'exploration et de l'exploitation du domaine minier national.

Il est également recommandé, selon cet expert en questions énergétiques, de maintenir le cap sur la valorisation des ressources non conventionnelles et celles renouvelables et d'améliorer l'environnement global des affaires et encourager des partenariats gagnants- gagnants.

Lire aussi: La révision de la loi sur les hydrocarbures "arrive à sa fin"

Le recourt aux technologies les plus avancées est également de mise à l'effet d'améliorer la performance des entreprises, a t-il ajouté.

Le développement de l'industrie pétrochimique, et ce, en aval de la production d'hydrocarbures a été également préconisé.

Pour rappel, le Sommet "Algeria Future Energy avait vu la participation des leaders mondiaux de l'industrie des hydrocarbures et des énergies renouvelables, ainsi que plusieurs ministres de l'Energie et les secrétaires généraux de l'OPEP et du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (GECF).

Cette plateforme de discussions, axée sur l'investissement et la politique énergétique de l'Algérie, avait ainsi permis de partager les points de vue des différents acteurs mondiaux de l'industrie du pétrole et du gaz.