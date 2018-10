Algérie: Le moudjahid Tahar Ladjal inhumé dans sa ville natale à Biskra

Biskra — La dépouille du moudjahid Tahar Ladjal a été inhumée mardi après-midi dans sa ville natale au cimetière El Ameri, dans la commune de Laghrous (à 45 km à l'Ouest de Biskra).

L'enterrement a eu lieu en présence des autorités locales, de nombreux moudjahidine et de citoyens qui ont pris part au cortège funèbre accompagnant la dépouille du défunt depuis sa résidence familiale, dans la commune de Foughala, jusqu'au cimetière El Ameri, dans la ville voisine de Laghrous.

"L'Algérie a perdu l'un de ses héros fidèles, qui faisait partie des combattants de la première heure pour l'indépendance du pays, alors qu'elle commémore le déclenchement de sa Révolution", a lu le responsable de wilaya des moudjahidine dans une lettre adressée par le ministre Tayeb Zitouni, ajoutant que le moudjahid défunt qui "faisait partie des dirigeants de la Wilaya VI historique et de ceux qui ont servi le pays après l'indépendance à de nombreuses étapes en prenant ses responsabilités avec loyauté".

Le défunt est né en 1932 à Foughala où il avait fait ses études, puis à Mila et Constantine avant de se rendre plus tard en Tunisie.

En 1952, il s'était rendu en France où il intégra le mouvement national, avant de revenir au pays et rejoindre les rangs des combattants de la Révolution en 1955 dans les Aurès et ce, en endossant plusieurs postes de responsabilité, dont celui de commandant de la 3ème zone dans la Wilaya VI historique et chef de plusieurs Mouhafadhate du FLN dans plusieurs régions du pays.

Selon des moudjahidine et compagnons d'armes de Tahar Ladjal, le défunt jouissait d'une grande culture et se distinguait par sa grande moralité, son intelligence et son dévouement au service du pays, ainsi que par sa capacité organisationnelle.

Le moudjahid Tahar Ladjal est décédé lundi après-midi à Foughala à l'âge de 89 ans des suites d'une longue maladie.