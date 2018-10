Algérie: Douanes algérienne et tunisienne - Accord sur l'élargissement des activités des postes frontaliers

L'Algérie a amélioré son score de neuf places dans le classement Doing Business 2019 de la Banque… Plus »

Il a été aussi convenu de promouvoir la formation des deux parties algérienne et tunisienne pour suivre le programme de modernisation des activités des services des postes frontaliers et de constituer une équipe de travail qui veille à mettre en place les mécanismes permettant une meilleure fluidité aux mouvements des voyageurs via les postes frontaliers.

Il a été également décidé au cours de cette réunion de maintenir le travail avec l'accord commercial préférentiel entre les deux pays et l'activation du contrôle des certificats sur les pays d'origine des marchandises outre l'échange des informations sur les listes des marchandises sensibles susceptibles de faire l'objet de contrebande et de la lutte contre l'importance illicite de psychotropes.

- La réunion technique de coordination entre les douanes algérienne et tunisienne tenue mardi à Annaba a convenu aux termes de ses travaux d'élargir les activités des postes frontaliers Taleb Ali dans la wilaya d'El Oued (Algérie) et Hazoua du gouvernorat de Gafsa (Tunisie) aux opérations commerciales dans un délai de quatre mois.

