Cote d'Ivoire: Ministères de la Ville et de la Construction et de l'Urbanisme - Amichia et Bruno Koné matérialisent leur collaboration

« Les attributions du ministère de la ville sont très étendues puisqu'elles touchent à la vie en ville, notamment les aspects transport, assainissement, éducation, santé, etc. Pour ce qui nous concerne, la Construction et l'Urbanisme, nous allons faire en sorte que les choses se passent bien.

Justifiant la nécessité d'une franche collaboration entre les deux ministères, il a rappelé que les premières exigences dans une ville sont l'urbanisme, la construction et le logement : « Sur les 24 attributions du ministère de la ville, pratiquement la moitié est partagée avec le ministère en charge de la construction et de l'urbanisme.

Car le ministre Bruno Koné et moi-même avons tout de suite perçu que nous devrons travailler ensemble. Et la publication des attributions des membres du gouvernement est venue confirmer cette proximité de nos deux départements », a précisé Albert Amichia.

