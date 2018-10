Afrique de l'Ouest: Lutte contre l'extrémisme violent - Le Conseil de l'Entente mise sur la prévention

A ce niveau, le Conseil de l'Entente, à en croire Issa Moko, directeur du département de la Coopération politique de la paix et de la sécurité de l'institution, souligne l'importance de la "subsidiarité et la complémentarité entre le Conseil de l'Entente et la Cedeao ainsi que l'Uemoa au travers des accords-cadres qui les lient désormais. Des études, dit-il, sont en cours et seront soumises à la conférence des Chefs d'Etat pour approbation.

Autant d'interrogations auxquelles cette table ronde a tenté d'apporter des réponses. Dans la mesure où à la table de séance, les panélistes ont fait preuve d'une maîtrise du sujet et ses déclinaisons (causes, moyens d'action... ).

Il s'agit pour les trois partenaires de partager, au cours de cette table ronde, les résultats de l'atelier de mai et de prolonger la discussion avec un large public de représentants gouvernementaux, de la société civile et de partenaires.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.