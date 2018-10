Algérie: Supercoupe d'Algérie 2018/CSC-USMBA - Qui pour succéder à l'ESS ?

L'Algérie a amélioré son score de neuf places dans le classement Doing Business 2019 de la Banque… Plus »

Le CSC, champion d'Algérie 2017-2018, aura à coeur de confirmer sa renaissance et enchaîner avec un second trophée, alors que la formation de la "Mekerra", vainqueur de la Coupe d'Algérie en mai dernier aux dépens de la JS Kabylie (2-1) après 27 ans de disette, tentera de rester sur cette dynamique, même si elle pense plutôt à soigner son classement en Ligue 1 pour quitter cette inquiétante 15e place.

Alger — Le CS Constantine et l'USM Bel-Abbès s'affronteront jeudi au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00) à l'occasion du match de Supercoupe d'Algérie de football, avec comme enjeu le premier titre de la saison footballistique 2018-2019 et la succession de l'ES Sétif au palmarès de l'épreuve.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.