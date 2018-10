Tunis — Le directeur général adjoint de l'Office algérien des statistiques (ONS), Hamid Zidouni, a appelé mercredi à Tunis à une coopération internationale plus accrue à même de permettre aux pays de l'Afrique du Nord une plus grande maîtrise de la production et la publication des données statistiques.

Intervenant lors de la 33ème réunion du Comité intergouvernemental d'experts (CIE), qui relève de la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU (CEA), M. Zidouni a estimé que la coopération internationale reste une dimension importante pour le renforcement des capacités nationales dans le domaine de la statistique.

Ce partenariat international doit reposer sur un cadre plus intégré, assurant les synergies et les complémentarités tout en prenant en considération les besoins spécifiques d'un pays.

Il est nécessaire, a-t-il avancé, de diversifier les partenaires et les formes de coopération pour une prise en charge effective des besoins nationaux et régionaux en matière de statistiques.

M.Zidouni a affirmé que la priorité doit de plus en plus être accordée à la coopération Sud-Sud qui apporte une valeur ajoutée et des dividendes supplémentaires.

Le grand défi pour les années prochaines est aussi de concilier la coopération Sud-Sud avec la coopération Nord-Sud qui restent complémentaires, a-t-il affirmé.

Les approches d'assistance technique doivent également être révisées pour accorder la priorité à l'appropriation collective et nationale des méthodologies statistiques, a-t-il indiqué.

Evoquant l'expérience de l'ONS en matière de coopération internationale, M. Zidouni a fait savoir que la Banque mondiale avait coaché une équipe de cet organisme sur les méthodologies et les logiciels utilisés dans les études sur la pauvreté.

Il a également évoqué une coopération avec l'Union européenne (UE) visant un rapprochement entre l'ONS et les médias à travers la formation des journalistes.

Concernant la production de statistiques fiables à même d'aider à la prise de décision, M. Zidouni a recommandé une plus grande implication du secteur privé et une mobilisation intense des TIC afin d'améliorer l'efficacité du système national de statistique.

A noter que l'Algérie assure la vice-présidence de la 33ème réunion du Comité intergouvernemental d'Experts qui se tient du 30 octobre au 2 novembre à Tunis.

Initiée par le Bureau de la CEA de l'ONU en Afrique du Nord, cette réunion représente une occasion pour les experts et représentants des pays nord africains d'échanger sur les besoins de la région en matière de production de statistiques de qualité, les protocoles régissant la production de données et leur analyse dans cette sous-région du continent africain.

Cette rencontre se tient avec la participation de représentants de haut niveau des gouvernements et des institutions nationales des statistiques des pays concernés (Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie, Libye, Egypte, Soudan).

Les recommandations issues de cette réunion seront soumises à la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement Economique de la CEA dans la perspective de leur mise en oeuvre.

La Commission Economique pour l'Afrique est l'une des cinq commissions régionales du Conseil Economique et Social de l'ONU (ECOSOC).

Son Bureau en Afrique du Nord a pour mission de soutenir le développement des sept pays de la sous-région en les aidant à formuler et à mettre en oeuvre les politiques et les programmes susceptibles de contribuer à leur transformation économique et sociale, en se basant en particulier sur deux thématiques principales: l'intégration régionale en Afrique du Nord et les problématiques liées aux compétences, à l'emploi et au développement équitable dans la région.

Le CIE est un organe statutaire du Bureau de la CEA en Afrique du Nord, composé de représentants des pays membres. Il se réunit annuellement pour évaluer le contexte économique et social de la région et statuer sur les orientations stratégiques de la CEA en Afrique du Nord.