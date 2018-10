Algérie: Sonelgaz produira 34.000 MGW d'électricité à l'horizon 2021

L'Algérie a amélioré son score de neuf places dans le classement Doing Business 2019 de la Banque… Plus »

"D'ici le 31 décembre 2018, tous les travailleurs et les cadres du groupe doivent se mobiliser 24 heurs/24 pour récupérer les pertes et recouvrer les créances, car ceci permettra de régler une bonne partie des problèmes ", a noté l'intervenant.

Dans ce contexte, le PDG du groupe Sonelgaz a précisé que les rencontres régionales permettent de dresser un bilan des activités et de multiplier les efforts pour améliorer le service public et de fournir l'énergie électrique et le gaz de qualité et dans les meilleures conditions.

"Nous organisons ces rencontres régionales afin de sensibiliser les cadres du groupe et les travailleurs sur le recouvrement des créances, car cet argent sert à conduire de nouveaux projets pour améliorer les prestations ", a relevé Mohamed Arkab, rappelant que le volume des investissements dans les réseaux de l'électricité et du gaz a atteint 380 milliards de dinars en 2017.

Mohamed Arkab a rappelé que l'objectif du groupe est d'accroître cette production à 22.000 MGW et d'en exporter vers les pays voisins, ceci passant par l'application d'un programme ambitieux qui s'étale jusqu'en 2021 et qui prévoit d'atteindre, à terme, une production de 34.000 MGW.

"L'Algérie, qui est un pays continent, produit actuellement 19.000 MGW d'électricité et couvre l'ensemble de la demande nationale", a précisé le responsable, lors d'une conférence de presse animée en marge d'une rencontre régionale des cadres de la RDO (Région de Distribution de l'électricité et du gaz de l'Ouest).

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.