Angola: Mise en relief des accords existants entre la Namibie et l'Angola

Luanda — L'ambassadrice de la Namibie en Angola, Claudia Grace Uushona, a souligné mardi à Luanda l'importance des accords existants entre les deux pays dans différents secteurs.

Se confiant à l'Angop après une rencontre avec le Président de la République d'Angola, João Lourenço, la diplomate a souligné les accords et mémorandums liés à la santé, à l'agriculture, à la pêche, à l'énergie, à l'eau, à l'enseignement supérieur ainsi qu'à la défense et la sécurité.

Au terme de sa mission en Angola, l'ambassadrice namibienne a évoqué les liens historiques d'amitié entre les Angolais et les Namibiens et a remercié les autorités angolaises pour l'avoir soutenue au cours de son mandat de huit ans à Luanda.

L'Angola et la Namibie entretiennent des relations officielles depuis le 18 septembre 1990, date de la signature de l'Accord général de coopération et de la création de la Commission mixte.

Les deux pays coopèrent dans les domaines de la défense, de l'industrie, du commerce, de l'énergie, de la pêche, des travaux publics, des transports aériens et routiers, du tourisme, entre autres.

Les consultations politiques et diplomatiques au niveau des organisations internationales et régionales ont été renforcées lorsque les gouvernements angolais et namibien ont signé le mémorandum sur les consultations diplomatiques en 2009.

En octobre 2005, les deux pays, qui partagent plus de 460 kilomètres de frontière terrestre et fluviale, ont paraphé l'accord sur l'exemption de visas pour les passeports diplomatiques, de service et ordinaires.