Khartoum — 2O18 (SUNA)- Le Ministre de la Santé, le Dr Mohamed Abu-Zaid Moustafa, a affirmé l'Engagement de l'Etat à soutenir le Conseil National des Spécialisations Médicales et à Améliorer l'Environnement des Médecins afin de Stabiliser les Cadres Médicaux, afin de se refléter dans le Service Fourni.

"Nous allons travailler sur l'Approche du Tourisme Médical et le Développer dans les Etats", a déclaré Abu-Zaid lors d'une visite au Conseil des Spécialisations Médicales et de la réunion éclairante avec les Conseils Spécialisés du Conseil. "Nous avons besoin d'Efforts Concertés et d'Initiatives pour faire un Bond dans le Tourisme Médical afin d'attirer la Monnaie des pays pour établir des Hôpitaux avec une Efficacité Elevée et de Bonnes Techniques, et "notant la Poursuite de la Formation et la Graduation et l'Expansion des Spécialités du Conseil pour faire face à l'Expansion et à la réponse aux Maladies".

Abu-Zaid a déclaré: "Le Ministère est préoccupé par la Stabilité du Médecin", et a souligné la nécessité d'élargir dans les Spécialisations pour répondre aux Besoins du Système et des Services de Santé dans le pays.