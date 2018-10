Sud-Soudan: Retour de Riek Machar à Juba

Une application pourtant très difficile : pouvoir et rebelles s'affrontent encore régulièrement sur le terrain. Cette semaine, le Programme alimentaire mondial (PAM) a déclaré que la violence bloquait la distribution de l'aide humanitaire. Et l'accord est mis en place très lentement, certaines échéances n'ont d'ailleurs pas été respectées.

Il y a encore quelques jours, sa présence aujourd'hui était d'ailleurs encore incertaine. Il avait exigé trois choses avant de participer : la libération des détenus politiques et prisonniers de guerre, la levée de l'état d'urgence et une liberté de mouvement pour les partis d'opposition. Certains prisonniers ont été relâchés, mais il y en a encore d'autres. Pour le reste, rien n'indique que le gouvernement ait accédé à ses requêtes.

En juillet 2016, alors que Riek Machar était vice-président, des combats avaient éclaté à Juba entre ses hommes et l'armée. Et le chef rebelle avait dû fuir la ville, à pied jusqu'au Congo.

Le chef rebelle Riek Machar, ennemi juré du président Salva Kiir, est de retour à Juba, plus de deux ans après sa fuite du pays. Près de trois semaines après l'accord signé à Addis-Abeba, une cérémonie se tient ce mercredi à Juba. Dans la capitale, des milliers de personnes rassemblées notamment sur la place « Freedom Square ». Sur place également, des représentants du gouvernement, de l'opposition, de la communauté internationale et plusieurs leaders régionaux.

