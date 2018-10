Soudan: Célébration de la Paix au Sud Soudan souligne le sérieux des Parties

Juba — 2O18 (SUNA)- L'Ambassadeur Awadal-Karim Al-Raih, Chef du Département du Sud Soudan dans le Ministère des Affaires Etrangères, a déclaré que la Célébration au Sud Soudan de la Conclusion Finale de l'Accord de Paix entre les Parties en Litige marquait le Début de la mise en œuvre de l'Accord de Paix conclu à Khartoum et sous les Auspices du Maréchal Omer Al-Bashir, Président de la République, et a également souligné la Détermination des Parties du Sud Soudan à œuvrer pour la Durabilité de la Paix et de la Stabilité.

L'Ambassadeur a signalé dans une déclaration faite à SUNA que le Succès de la Médiation Soudanaise en aidant les Parties Sud-soudanaises à parvenir à un Accord de Paix Définitif à Khartoum constituait une Excellente Occasion d'Améliorer les Relations entre Khartoum et Juba, de Résoudre les Problèmes en Suspens entre les deux pays et de mettre en œuvre un Accord de Coopération, qui resté nulle part, bien qu'il ait été approuvé et ratifié par les Organes Législatifs des deux pays.