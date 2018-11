Ile Maurice: Le discours sur la place des minorités prend un ton revendicatif

Sur le site internet de l'Eglise, il écrit que « la discrimination ethnique dans les administrations publiques et paraétatiques existe, mais c'est une discrimination qui est très difficile à prouver mais parce qu'elle prend soin de ne jamais laisser de trace écrite. Elle prend des formes déguisées qui ont pour but de décourager des personnes de certaines communautés à rester dans les emplois, écoles, administrations où ils ont été employés ou admis légalement. »

Le père Maurice Labour, dont le franc-parler dérange, estime que « la minorité d'hier n'est plus la minorité d'aujourd'hui ». Une façon de dire que la communauté hindoue n'est plus si majoritaire et qu'elle doit céder des parts. Après lui, c'est au tour du cardinal Maurice Piat, une voix respectée dans l'île, de prendre position.

