Maurice gagne 5 places en comparaison au dernier classement. Et rejoint le Top 20 des pays ayant un cadre favorable à la facilitation des affaires (ease of doing business). Le pays occupe, en effet, la 20e position du dernier rapport «Doing Business 2019», publié par la Banque mondiale, ce mercredi 31 octobre.

Cette année, le pays se retrouve donc entre la Lettonie, qui se classe en 19e position et l'Islande, en 21e position. Le leader du classement demeure la Nouvelle-Zélande, suivie de Singapour, de Hong-Kong et de la Corée du Sud. La Libye, le Yémen, le Venezuela, l'Erythrée et la Somalie occupent, pour leur part, les dernières places du classement.

Commentant cette progression, le CEO de l'Economic Development Board (EDB), François Guibert, souligne que cela confirme que Maurice demeure une «juridiction compétitive et attractive tout en consolidant la confiance des investisseurs». D'ajouter que l'EDB travaille actuellement sur la mise sur pied de l'e-licensing ainsi qu'un «business process re-engineering». Des mesures qui devraient davantage contribuer à la facilitation des affaires.