Ile Maurice: Suspension - Le Bar Council donne la réplique à Navin Ramchurn

«Navin Ramchurn avait accepté de comparaître devant un comité ad hoc mis sur pied par le Bar Council mais il ne veut désormais plus se soumettre à la juridiction du Bar Council», souligne Me Yahia Nazroo.

Qui plus est, Navin Ramburn a été déclaré banqueroute le 3 mai 2018. Depuis, fait remarquer Me Yahia Nazroo, ses membership fees ont été refusés.

Dans un affidavit, le secrétaire du Bar Council a, par ailleurs, établi les raisons pour lesquelles le juge ne doit pas accéder à la requête de Navin Ramchurn. Tout d'abord, dit Me Yahia Nazroo, Navin Ramchurn n'est plus apte à être membre de la MBA. «Le demandeur a manqué à ses obligations depuis septembre 2014.»

Il veut qu'un ordre soit émis, empêchant le Bar Council et la Mauritius Bar Association (MBA) d'entamer les procédures pour le suspendre. Or, dans un affidavit, le secrétaire du Bar Council a fait remarquer que l'avocat Navin Ramchurn n'aurait pas dû saisir un juge en référé. Ce dernier «n'a pas la juridiction pour accéder à la requête du plaignant», a fait ressortir Me Yahia Nazroo, à l'appel de ce 31 octobre devant la Cour suprême.

