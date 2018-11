Burundi: Crise dans le pays - Mkapa renvoie la balle aux chefs d'État de la région

Jeudi 25 octobre 2018, l'Union européenne a prolongé d'un an ses sanctions à l'encontre de… Plus »

Que va faire l'Union africaine qui a mandaté la région et qui avait menacé discrètement de reprendre en mains le dossier en cas d'échec ? Sa marge de manœuvre « est très étroite », selon les mêmes sources, d'autant que Bujumbura n'en a cure et continue de préparer tranquillement les élections de 2020, en assurant que « tout va bien » dans le pays.

Quelle suite au Burundi après la clôture d'un 5e et dernier round du dialogue de sortie de crise au Burundi, présenté comme celui de la dernière chance, qui s'est achevé en début de semaine sur un échec en raison du boycott du gouvernement burundais et de tous les partis de la mouvance présidentielle ? Le facilitateur dans cette crise, Benjamin Mkapa, a renvoyé la balle dans le camp des chefs d'État de la région, accusés de ne pas l'avoir soutenu.

