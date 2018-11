Soudan: Reik Machar à Juba pour célébrer l'accord de paix

Le conflit, marqué par des atrocités à caractère ethnique, a fait près de quatre cent mille morts selon une étude récente et poussé plus de quatre millions de Sud-Soudanais, soit près d'un tiers de la population, à fuir leur domicile. Des régions du pays ont sombré dans la famine.

Certains observateurs pensent que les inquiétudes demeurent. Les partenaires internationaux et médiateurs dans la crise sud-soudanaise doutent de la volonté réelle des deux protagonistes à collaborer et donc à mettre un terme à la guerre. Ce scepticisme est davantage alimenté par la mise en œuvre lente de l'accord avec les délais manqués ou encore les violations à répétition du cessez-le-feu.

