Ile Maurice: Judicial and Legal Provisions Bill - Le Bar Council regrette de ne pas avoir été consulté

Le Judicial and Legal Provisions Bill, voté aux petites heures ce mercredi 31 octobre, apporte des amendements à la Mauritius Bar Association (MBA) Act. Pourtant, le Bar Council n'a pas été consulté. Une situation que le Conseil de l'ordre des avocats a déplorée dans un commuiqué aujourd'hui.

Ainsi, avec les amendements apportés à la MBA Act, les law officers seront désormais exemptés d'actions disciplinaires du Bar Council, entre autres. «Council reminds that the decision to suspend a member ultimately rest with the members of the Association», peut-on lire dans le communiqué. Selon le Bar Council, il est «urgent et nécessaire» de répondre à toute «harmful perception» qui pourrait résulter des amendements à la MBA Act.

Par ailleurs, le Bar Council a noté le manque de soutien de Maneesh Gobin sur sa démarche en vue de rétablir l'ordre au sein du barreau. «Le Bar Council déplore le fait que l'Attorney General ne lui a pas apporté son soutien concernant les 3 I's initiative, à savoir l'intégrité, l'innovation et l'indépendance.»

D'où un appel à l'Attorney General et, à travers lui, à l'exécutif pour «meaningfully consult the Association and to embrace the 3 I's initiative». Le Bar Council demande, dans la foulée, que ce projet concrétise sur un plan national.