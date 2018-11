Ile Maurice: Somas Appavou - «Nous voulons sauver les bénéfices des employés»

interview

Quelles sont les vraies raisons derrière le déficit de Rs 1,2 milliard dans un des fonds de pension d'Air Mauritius - Defined Benefits ?

Les régimes de pension sous le Defined Benefits Scheme sont déficitaires à travers le monde et à Maurice, principalement en raison d'une baisse du taux d'investissement et de la politique salariale en général. Cette situation n'est point différente à Air Mauritius s'agissant du fonds Air Mauritius Limited Pension Scheme (AMLPS) pour ces raisons qui sont hors de son contrôle.

L'industrie du transport aérien n'a pas été épargnée avec des régimes de retraite déficitaires notamment, British Airways ou United Airlines. De nombreuses entreprises ont pris la décision stratégique de revoir leurs obligations en matière de retraite.

À la suite du bilan financier de 2017 d'Air Mauritius et celui du fonds de pension, la direction a décidé de prendre les taureaux par les cornes en instituant un comité technique pour proposer une solution durable afin de sécuriser au maximum les bénéfices des employés et d'assurer la pérennité d'Air Mauritius.

À noter que le fonds AMLPS est géré indépendamment par un Board of Trustees qui comprend des représentants de l'employeur et des employés. Ils sont épaulés dans cette tâche par des prestataires professionnels qui ont une licence de la Financial Services Commission (FSC) pour opérer, c'est-à-dire d'un Scheme Actuary, des Fund Managers, d'un Custodian, d'un Pension Administrator et d'un External Auditor. Les placements sont réalisés selon une Investment Policy qui est agréée par l'actuaire du fonds et qui est requise selon les règlements de la FSC.

Les membres du personnel concernés par ce fonds ont-ils des raisons de craindre pour leur pension à leur retraite comme ils l'ont exprimé lors d'une réunion le 10 octobre à la cybertour à Ébène ?

Nous avons à cœur les intérêts de nos bénéficiaires et souhaitons préserver au maximum leurs acquis. Nous avons, en effet, entamé un exercice de consultation auprès des représentants syndicaux le 10 octobre pour démystifier les raisons entourant le déficit de la pension AMLPS afin de trouver des pistes de solution. Toute décision prise concernant ce fonds sera appliquée après consultations auprès des employés concernés, et après avoir obtenu l'aval de l'autorité régulatrice.

Est-il vrai que 900 employés ainsi que 300 retraités sont concernés ? Si tel n'est pas le cas, combien de personnes sont concernées ?

À ce jour, 990 employés qui ont rejoint la compagnie avant 2002 seront concernés par ce changement. Si rien n'est fait, l'ensemble des bénéficiaires pourrait subir un préjudice. La direction d'Air Mauritius est consciente de cette situation et agira dans les plus brefs délais. De ce fait, une série de réunions de consultation a été initiée auprès des représentants syndicaux et des employés afin de trouver des pistes de solution.

Que fait Air Mauritius pour remédier à cette situation ?

D'emblée, nous tenons à rassurer qu'Air Mauritius a pris des engagements contractuels pour financer le plan de pension des employés. Que la compagnie ait été profitable ou ait subi des pertes, elle a tenu ses engagements à ce jour et a fait provision du montant actuel du déficit de l'AMLPS dans ses comptes.

Suivant les recommandations de l'actuaire du fonds en 2017, la compagnie s'est engagée auprès de la FSC pour augmenter sa contribution à la hauteur d'environ 40 % des salaires afin de combler ce déficit et de financer la retraite de ses employés.

Toute augmentation du déficit pourrait mettre une pression insoutenable sur le fonds de pension ainsi que sur la compagnie. Un collective agreement signé avec les syndicats avait, d'ailleurs, souligné l'urgence de la situation. Il serait irresponsable de ne pas prendre des mesures correctives rapidement pour continuer à assurer la pension des employés de la compagnie.

Pouvez-vous donner l'assurance que le fossé ne va pas se creuser davantage ?

La cause principale du déficit est les faibles taux de rendement du fonds. Comme mentionné dans le bilan financier d'Air Mauritius, toute baisse additionnelle de l'ordre de 1 % pourrait creuser le déficit par Rs 650 millions si aucune mesure n'est prise.

Vu l'urgence de la situation, il est donc impératif que chacun prenne ses responsabilités afin de trouver une solution rapidement pour ne pas causer de préjudices aux bénéficiaires.