Ile Maurice: Air Mauritius - Un trou de Rs 1,2 milliard dans un plan de pension

Le déficit d'un des deux fonds de pension d'Air Mauritius a atteint un seuil critique. Le trou de Rs 1,2 milliard concerne un fonds de retraite - Defined Benefits - qui couvre 900 employés, soit, la majorité du personnel et quelque 300 retraités d'Air Mauritius. Les salariés, très inquiets, ont exprimé par le biais de leurs représentants l'urgence de régler le problème, lors d'une réunion tenue le 10 octobre, au 11e étage de l'Atal Bihari Vajpayee Tower à Ébène.

Des participants à cette réunion ont déploré qu'il n'y ait pas eu de communication au temps où le fonds a commencé à être déficitaire et que rien n'ait été fait à ce moment-là. D'autres ont aussi argué que c'est la performance de la compagnie qui a affecté sa capacité d'approvisionner le plan.

L'idée est émise que le gouvernement doit mettre la main à la poche pour combler le déficit. Sans quoi, il y a de forts risques que les employés concernés ne touchent pas les deux tiers de leur salaire à la retraite, pour 33 et un tiers années de service.

À l'express hier, Jack Bizlall de l'intersyndicale d'Air Mauritius, confie travailler sur un document sur toute la question de pension, qu'il soumettra dans dix jours à la direction de la compagnie nationale d'aviation. Une conférence de presse de l'intersyndicale sur le fonds de pension, en particulier, est aussi prévue dans les jours à venir.

Pour le négociateur syndical, trois causes sont à la base de ce déficit. L'une d'elles est le manque de sérieux dans la gestion de ce fonds. «Huit ans de cela, j'ai soulevé la question lors d'une assemblée générale des actionnaires. J'avais dit au Chief Executive Officer d'alors de faire attention car ça va éclater. André Viljoen m'a répondu que d'ici un an, le problème serait réglé. Je l'ai regardé et j'ai ri.» Depuis, dit-il, il y a eu un semblant de ressaisissement sauf que «la bataille des deux groupes antagoniques au sein d'Air Mauritius - l'un soutenant le CEO et l'autre hostile au CEO - paralyse la compagnie».

Un autre proche du dossier explique, lui, que l'état de solvabilité de ce fonds doit normalement être passé en revue chaque année et des mesures correctives adoptées pour capitaliser le fonds si cela s'avère nécessaire. Pour notre interlocuteur, «soit la négligence, soit une décision délibérée de ne pas capitaliser pour que les résultats annuels paraissent plus positifs ou moins désastreux qu'ils ne le sont vraiment» peut expliquer un tel déficit.

Ce n'est pas la première fois que les fonds de retraite d'Air Mauritius sont déficitaires. Durant l'année financière 2004-2005, un déficit de plus d'un milliard de roupies a été enregistré. «Des mesures ont été prises pour restructurer les fonds et assurer une gestion productive et une alimentation régulière. Les syndicats ont aussi été mis devant leurs responsabilités car c'est aussi à eux de veiller à tout cela dans l'intérêt collectif», confie une source qui a été partie prenante de ces décisions à ce moment-là.

Deux types de fonds

À Air Mauritius, il y a des salariés couverts par les Defined Benefits et après 2002, ceux couverts par les Defined Contributions. Le premier fonds est normalement géré par l'employeur qui doit s'assurer que le fonds est bien alimenté par une contribution adéquate et judicieusement investie afin de pouvoir soutenir les bénéfices promis au départ à la retraite des employés couverts. Quant au second fonds, il est entièrement sous la responsabilité des employés.