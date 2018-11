Guinée Equatoriale: Un éminent activiste violemment agressé

EG Justice a recueilli le témoignage d'Alfredo Okenve, vice-président du Centre d'études et d'initiatives pour le développement (CEID), peu après l'agression. Okenve a expliqué qu'il était en voiture avec l'un de ses frères dans la soirée du 27 octobre, et qu'ils se rendaient à leur domicile familial situé à Newtown, un quartier de Bata, la plus grande ville de Guinée équatoriale. Vers 20 heures, une voiture avec des plaques d'immatriculation des services de sécurité leur ont soudain barré la route. Cette voiture était semblable aux véhicules généralement utilisés par les agents de sécurité en Guinée équatoriale. Deux hommes en tenue civile, armés, sont sortis de leur voiture et ont dit à Alfredo Okenve qu'il était en état d'arrestation. Ils ont commencé à le frapper, a-t-il expliqué, et l'un des deux hommes a menacé de le tuer s'il résistait.

Nairobi — L'éminent activiste anti-corruption équato-guinéen Alfredo Okenve, qui est aussi défenseur des droits humains, a affirmé avoir été sévèrement battu et blessé par des agents de la sécurité en tenue civile le 27 octobre 2018, ont déclaré conjointement Human Rights Watch, EG Justice, Amnesty International, Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH) et CIVICUS aujourd'hui.

