Mali: Inauguration d'une nouvelle centrale thermique d'Albatros Energy pour un coût de 84 milliards FCFA

Aussi, le Chef de l'Etat malien a remercié les responsables de l'AEM pour avoir financé les travaux de rénovation d'un centre de santé et d'un forage pour le plus grand bonheur de la population de la Cité historique de Médine.

La nouvelle infrastructure énergétique permettra de garantir la production d'un minimum de 578 GWH d'électricité par an, tout en respectant les normes environnementales internationales les plus récentes.

Selon le promoteur Amadou Sow, non moins président du conseil d'administration d'Albatros Energy Mali-SA (AEM), cette centrale thermique a une puissance brute installée de 90.240 KWm ISO, pour un coût de 84 milliards FCFA. Le financement a été assuré par les actionnaires d'Albatros Energy à hauteur de 30% et les bailleurs de fonds pour les 70%.

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a procédé, ce mercredi 31 octobre 2018, à l'inauguration de la centrale thermique à Médine, dans la Commune de Hawa Dembaya, située à 12 km de la ville de Kayes. Bénéficiant du financement mixte des sociétés membres du PIDG, ce projet permettra de garantir la production d'un minimum de 578 GWH d'électricité par an, tout en respectant les normes environnementales internationales les plus récentes.

