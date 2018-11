Cote d'Ivoire: Mutuelle des fonctionnaires - Une carte unique et intelligente pour simplifier les opérations

Le conseil d'administration de la Mutuelle des fonctionnaires et agents de l'Etat de Côte d'Ivoire (Mugefci) a organisé un déjeuner de presse le mardi 30 octobre. Objectif, faire le bilan d'un an d'exercice de l'équipe dirigée par Kouadio Mesmin Komoé.

Plusieurs projets réalisés par l'équipe actuelle ont été énumérés à cette occasion. Parmi ces projets, la carte unique et intelligente qui a vu le jour et en phase expérimentale. Ladite carte va être le moyen d'identification des bénéficiaires de la Mugefci et de leur accès aux prestations.

C'est le directeur exécutif de la mutuelle, Touré Brahima qui s'est prononcé sur la question. « La carte unique et intelligente est conçue pour les adhérents. Elle a pour but de lutter contre la fraude et faciliter la vie des mutualistes », a-t-il indiqué.

A l'en croire, cette carte biométrique est un projet innovateur pour permettre au mutualiste détenteur d'avoir accès aux prestations de soins au titre des différents régimes de la Mugefci, aux services d'épargne et de crédit de la Mucrefci ainsi qu'au réseau bancaire Visa et Gim Uemoa, et bénéficier des fruits du partenariat entre la Mugefci et le Groupe Librairie de France.

Avec cette carte, le bon de prise en charge utilisé pour les soins va bientôt disparaître.

Selon M. Touré, la carte coûte 10 000 F Cfa. Ce montant prend compte le mutualiste et toute sa famille. Elle est valable sur trois ans.