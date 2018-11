Cote d'Ivoire: Renforcement des capacités des PME - La formation d'une vingtaine d'entreprises lancée par l'Usaid

Dans son rapport Doing Business 2019 : formation pour mieux reformer, publié le mercredi 31 octobre, le Groupe de… Plus »

Pour le secrétaire d'État, Félix Anoblé, c'est une ambition noble à saluer. « Le gouvernement ivoirien a affiché son ambition de créer un écosystème de Pme compétitives, dynamiques et innovantes. Contribuant de manière significative au développement socio-économique durable de la Côte d'Ivoire », a-t-il fait savoir. Avant d'indiquer que durant 2012-2015 et 2016-2020, dans les Plans nationaux de développement (Pnd), les Pme constituent 98% du tissu des entreprises. Cependant, leur part dans le Pib est faible, soit 20%.

Ce lancement s'est fait en présence du secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, chargé de la Promotion des Pme, Félix Anoblé et de la Chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, Mme Katherine Brucker.

