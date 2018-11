Cote d'Ivoire: Développement à partir des façades maritimes - L'Afrique va-t-elle s'inspirer du modèle chinois ?

Dans son rapport Doing Business 2019 : formation pour mieux reformer, publié le mercredi 31 octobre, le Groupe de… Plus »

Au 3ème Forum de coopération Chine-Afrique, le Chef de l'Etat ivoirien a indiqué ses priorités à son homologue chinois XI Jinping. Il s'agit entre autres, d'un port sec à Ferkessédougou - une plateforme à vocation portuaire qui va servir de relais entre le port d'Abidjan et les pays de l'hinterland (Burkina Faso, Mali et Niger) -, l'extension de l'aéroport d'Abidjan, la construction de la centrale thermique de San Pedro. C'est le lieu de souligner que les travaux d'extension et de modernisation du Port Autonome d'Abidjan ont été confiés à l'entreprise de construction publique chinoise, China Communications Construction Company.

