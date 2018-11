Cote d'Ivoire: Hommage - Le témoignage de Georgette Zamblé-Balié sur les qualités humaines de DaoudaThiam

"Chaque promotion de Mr THIAM dans ce pays, couronnait des mérites incontestés et consacrait une excellence qui ne fut jamais prise à défaut."

Décédé le mardi 30 octobre 2018, à Abidjan, l'ex-conseiller spécial du Chef de l'Etat, Daouda Thiam aura marqué son entourage par ses qualités humaines. L'homme, selon Mme Georgette Zamblé-Balié, agissait avec une « civilité raffinée ». Ci-dessous, le texte qu'elle lui a dédié en avril 2012 dans le cadre d'un projet de communication à Agora Toastmasters.

« En avril 2012, à Agora Toastmasters, pour réaliser mon projet de communication avancé de rang 7 qui portait sur "savoir faire les éloges", j'ai choisi de parler de toi, Daouda THIAM. Je me souviens de l'émotion (jusqu'aux larmes) que ce discours t'avait procuré. J'ai été heureuse de faire tes éloges ce jour-là...Comme un devoir! ». C'est en ces termes, sur sa page officielle Facebook, qu'a réagi Mme Georgette Zamblé-Balié, une Toasmasters qui bien connu le défunt. Avant de rappeler le contenu de ce discours.

Le discours "savoir faire les éloges"

« Mesdames et messieurs,

Vous est-il arrivé à un moment crucial, d'avoir besoin, de quelqu'un pour vous aider à avancer?

J'ai eu la grâce de rencontrer une personne de qualité dont les façons de penser, d'être et de faire m'ont influencé positivement et continuent de le faire.

Il me plaît aujourd'hui, à un tournant décisif de ma vie, de lui rendre hommage.

Sans vouloir l'embarrasser, je ne saurais cependant passer sous silence ce qu'elle a fait pour moi.

Notre collègue et bien-aimé Daouda THIAM, a été, lorsque j'en avais le plus besoin, un modèle, cet aîné qui manquait, l'ami qui m'a épaulé et dont les qualités m'ont été bénéfiques.

J'étais en effet dans le creux de la vague lors que je l'ai connu.

Je parle de cette phase d'une vie où tout semble confus et fermé.

J'avais perdu confiance en moi à cause des difficultés que je traversais au plan familial et socioprofessionnel. Ma propre vie paraissait m'échapper. Mon estime de moi-même était à zéro. J'étais devenue comme le jouet des évènements et je subissais ma destinée.

Vous savez, c'est cette période où la nature humaine normale nous pousse tout naturellement aux attitudes du laisser-aller.

C'est dans ces circonstances pénibles que Daouda THIAM, cet aîné que j'admirais de loin, s'est révélé à moi comme un véritable ami et j'ai pu découvrir qu'en le prenant en exemple, je pouvais modifier le cours de ma vie et même celle des autres.

Pour commencer, cet homme qui, intellectuellement, socialement et professionnellement peut paraître au 1er abord, inaccessible, a une capacité inouïe à vous mettre en confiance et à renforcer votre estime de soi par des compliments, des conseils et de l'humour bien à propos.

Grâce à lui, j'ai recommencé à me percevoir comme une femme de valeur qui a un potentiel énorme et qui n'a pas d'autre choix que d'avancer, malgré tout. Je fais en sorte désormais de dominer les évènements au lieu d'en être esclave.

Que de qualités humaines derrière ce rideau de fer apparent! C'est la preuve que ces deux aspects sont bien conciliables.

En réalité, loin d'être intransigeant, sévère, inflexible ou trop strict, il fait montre, et c'est une autre de ses qualités, d'un sens aigu de raisonnement logique.

C'est un homme de principe, qui n'accepte aucune information ou opinion qu'après en avoir froidement analysé le bien fondé. Mais peut-on vraiment le lui reprocher?

Quelqu'un me disait à son sujet: «Lorsque Daouda THIAM te pose une question, réfléchis bien et tourne 7 fois ta langue avant de lui répondre».

Il m'a aidé en effet à développer un esprit critique, à n'accepter une chose pour vraie qu'après l'avoir passée au crible de mon esprit critique et à m'efforcer de m'exprimer toujours impeccablement pour obtenir ce que je veux.

Un jour Dr TIA lui a dit «Daouda, peux-tu me donner mon sac?» Il a répondu «oui, je peux». Elle a attendu quelques secondes. Aucun sac! Elle a lancé alors «oh Daouda, donne-moi mon sac!». Et il s'est exécuté gentiment parce que la demande était claire. Logique non!

La 3ème leçon que je tiens de lui, est que pour exercer volontairement ou non, une influence significative sur son entourage, il faut aussi soigner son savoir-être.

J'ai observé ses manières courtoises et prévenantes, sa façon de parler et d'agir avec une civilité raffinée. Il est d'une rare discrétion et se distingue par une attitude extérieure énergique, calme, posée et franchement humble.

Cela m'a confirmé le fait que la qualité de l'image ouvre beaucoup de portes et suscite l'admiration et le respect de l'entourage.

J'en viens maintenant à une autre grande leçon de vie: toujours compter sur soi-même, sur ses propres efforts pour assurer sa réussite.

Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, la rumeur publique aurait vite fait de le classer parmi les privilégiés qui n'auraient aucun effort à fournir pour vivre une vie de rêve car dit-on, né avec une cuillère en or dans la bouche. Que Nenni ! Chaque promotion de Mr THIAM dans ce pays, couronnait des mérites incontestés et consacrait une excellence qui ne fut jamais prise à défaut.

Son secret de réussite, c'est: refuser et différer les jouissances immédiates, rejeter toute forme d'inactivité en travaillant mieux et plus et toujours lutter contre la dispersion mentale en ayant un plan de vie et en s'y tenant.

Et pour terminer, Mr THIAM m'a appris l'intérêt de la ponctualité comme règle de savoir vivre.

Lorsque je l'ai invité à Toastmasters pour la 1ère fois, je lui ai dit qu'on démarrait à 8h30. Je courais ce jour-là pour arriver à 8h15 parce que je savais qu'il viendrait à l'heure et je voulais être présente pour l'accueillir. J'arrive donc à 8h15, il était déjà dans la salle. Belle gifle pour moi!

Daouda, je n'ai pas souvent eu l'occasion de te l'exprimer mais sache que notre amitié a marqué ma vie. Merci.

J'appelle toute l'assistance à dire merci pour moi et applaudir avec moi, cet ami hors-série.

A l'amitié que tu m'accordes depuis plusieurs années!"

ADIEU DT! Repose en paix