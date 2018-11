Cote d'Ivoire: Nutrition - Un groupe industriel lance un nouveau produit pour nourrisson

Dans son rapport Doing Business 2019 : formation pour mieux reformer, publié le mercredi 31 octobre, le Groupe de… Plus »

« Après 6 mois, le lait devient insuffisant. Donc il faut diversifier progressivement l'alimentation du bébé. Il s'agit d'apporter à ce dernier une alimentation adaptée et adéquate, essentielle pour sa croissance », a-t-elle souligné. « C'est une opportunité pour changer le style de vie et sécuriser la santé de l'enfant», a-t-elle ajouté.

Elle a indiqué qu'un aliment complémentaire, est celui donné à l'enfant en plus du lait (maternel ou de substitution). Pr Evelyne Akaffou a donné quelques conseils, à savoir que dès la naissance et jusqu'à l'âge de 6 mois, l'enfant doit être nourri exclusivement au lait maternel.

Ce géant industriel a lancé le mardi 30 octobre 2018, à l'Espace Latrille Event, Cocody II-Plateaux, un nouveau produit dénommé «cerelac biscuity». Ce produit regorge de plusieurs nutriments de qualité. Il contient plus de Fer soit 3,75 mg et vient agrandir la famille des cerelac pour les bébés de 6 mois. Il est faiblement sucré et permet au bébé d'éviter l'anémie.

