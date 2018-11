Cote d'Ivoire: Journées sur les pesticides - La première édition a clos ses portes

La première édition des Journées scientifiques sur les pesticides a clos ses portes le mardi 30 octobre 2018, à l'hôtel Palm club d'Abidjan-Cocody.

Le Pr Dongo Kouassi, le rapporteur général, a rappelé les faits marquants pour ses séances d'activité. Selon lui, la cérémonie a enregistré la présence de plus de 350 participants de différentes expertises. Quatre sessions de communications orales ont meublé ses journées.

En effet, 49 sur 56 présentations ont été effectuées et 17 posters sur 25 ont été présentés soit 68% de présentations effectives. Par ailleurs, deux recommandations ont été faites. Il s'agit, notamment de la mise en place du Groupe ivoirien de réflexion et d'étude sur les pesticides (Girep) qui prend en compte la communauté scientifique, les opérateurs économiques, les partenaires techniques, les Ong, les agriculteurs et les industriels phytosanitaires, et la mise en place d'un observatoire de l'environnement incluant des pesticides.

Le Pr Gustave Bedi, représentant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le Pr Joseph Séka Séka, a félicité le comité de pilotage et l'ensemble des participants et partenaires.

Pour cette première édition, le thème principal est: « L'utilisation des pesticides en Afrique: état des lieux et perspectives de réduction des produits de synthèse ».

Il faut noter que l'objectif est d'améliorer la gestion des pesticides obsolètes et déchets associés en Côte d'Ivoire par la promotion d'une gestion rationnelle de ceux-ci tout au long de leur cycle de vie.

Infos: une correspondance particulière