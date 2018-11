Maroc: SM le Roi déterminé à renforcer le partenariat stratégique sino-marocain et son extension vers de nouveaux secteurs prometteurs

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a fait part de Sa ferme détermination d'œuvrer de concert avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, pour le renforcement du partenariat stratégique Maroc-Chine et son extension vers de nouveaux secteurs prometteurs.

"Tout en saluant les acquis engrangés en faveur du développement des relations sino-marocaines, Je tiens à assurer Votre Excellence de Ma ferme détermination d'œuvrer, de concert avec Vous, au renforcement du partenariat stratégique entre nos deux pays et son extension vers de nouveaux secteurs prometteurs", a dit le Souverain dans un message adressé au président chinois à l'occasion du 60-ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-marocaines.

SM le Roi a jugé essentiel, dans ce cadre, de mettre à profit les importantes opportunités offertes par les initiatives chinoises, au premier chef, "la Ceinture économique de la Route de la Soie" et "la Route maritime de la Soie au 21ème siècle", ainsi que le Forum sur la Coopération sino-africaine.

"Ces initiatives sont de nature à donner un contenu concret et réaliste à nos relations de coopération tant au niveau bilatéral que continental", a écrit le Souverain, qui a fait part de Sa profonde satisfaction de l'excellence des relations qui lient le Maroc et la Chine et de la grande ambition qui anime les deux pays amis pour les développer davantage et leur ouvrir de plus larges horizons.

Répondant à une volonté sincère de raffermir les liens d'amitié séculaire, de coopération fructueuse et de dialogue constructif qui unissent le Maroc et la Chine, Sa Majesté le Roi a renouvelé au président chinois l'invitation à effectuer une visite d'Etat au Royaume du Maroc.

"Cette visite sera ainsi l'occasion de renouer le contact et d'ouvrir des perspectives de coopération sino-marocaine, nouvelles autant que prometteuses, qui serviront l'intérêt bien compris de nos deux peuples amis et leur grandeur", a souligné le Souverain, qui a salué les importantes réalisations accomplies par la Chine, qui connaît un essor à tous les niveaux et un développement humain soutenu, sous la conduite éclairée de M. Xi Jinping.

Le Souverain s'est félicité, par ailleurs, de "la richesse du patrimoine historique et culturel sur lequel reposent les relations sino-marocaines, des rapports privilégiés qui ne cessent de se renforcer d'année en année, à tous les niveaux, et plus particulièrement dans le cadre du partenariat stratégique dont nous avons posé les jalons lors de Ma visite dans Votre pays ami, en mai 2016".

Dans ce cadre, les relations politiques entre le Maroc et la Chine ont connu un essor particulièrement important, marqué du sceau de l'estime, de la confiance, de la solidarité et du soutien mutuel concernant les questions de priorité nationale et d'intérêt commun, notamment celles se rapportant à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale, a indiqué SM le Roi.

Ces dernières années, a ajouté le Souverain, les échanges commerciaux sino-marocains ont connu une croissance si rapide et si continue que, désormais, la Chine, pays ami, occupe, à tous les niveaux, une position prééminente parmi les principaux partenaires économiques du Royaume.