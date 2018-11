Gambie: En visite en Gambie, le prince Charles a célébré son retour dans le Commonwealth

Le prince Charles s'est essayé à prononcer quelques mots en langues locales, à l'occasion de son allocution jeudi à Banjul, avant de se réjouir du retour de la Gambie au sein de la famille du Commonwealth : « Cette décision fut, si je peux me permettre, un événement majeur et le choix d'une nouvelle route pour le pays. C'est tourner le dos à 22 ans d'un régime autocratique pour embrasser un nouveau départ », a déclaré le prince Charles.

Le prince Charles et son épouse la duchesse Camilla ont passé la journée dans la capitale gambienne, jeudi 1er novembre. C'est la première étape d'une tournée ouest-africaine et le premier déplacement du prince depuis qu'il a été confirmé comme successeur de sa mère, la reine Elizabeth, à la tête du Commonwealth.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.