Maroc: Hervé Renard « Sofiane Boufal mérite de revenir »

Le Maroc affronte le Cameroun mi-novembre dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019. Et ce sera peut-être avec Sofiane Boufal. Longtemps absent et pas retenu pour le Mondial 2018, l'ailier marocain est en pleine forme avec Celta Vigo. Et dans un entretien accordé au site Le360sport.ma., Hervé Renard, le sélectionneur des Lions, a évoqué son cas.

« Une surprise dans la prochaine liste ? Y'aura peut-être un retour. Je pense que par ses performances, Sofiane Boufal mérite de revenir », a révélé Renard avant de poursuivre. « Je le connais mieux que quiconque puisque je l'ai dirigé en club. C'est bien qu'il soit resté un peu en dehors de l'équipe nationale et j'espère qu'il va revenir encore plus fort et avec un état d'esprit un peu différent. Sur ses qualités intrinsèques, Sofiane fait partie, et de loin, de ce groupe du Maroc ».

Sauf grosse surprise, Sofiane Boufal fera bel et bien partie de la Liste contre le Cameroun.