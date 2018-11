Afrique: Ligue des Champions 2018 - Une finale énigmatique

Ceux qui attendent un festival offensif ce soir au Borg El Arab Stadium risquent d'être déçus. Sauf erreur, Al Ahly et l'Espérance se sont rencontrés à huit reprises en Ligue des Champions depuis 1990, année de leur première confrontation. Les deux clubs ont joué un total de seize matches dont la moitié se sont soldés par des nuls. On doit y ajouter cinq victoires pour Al Ahly et trois pour l'Espérance.

On aura beau apporté toutes sortes d'arguments, sans doute pertinents, et pourtant il sera impossible de départager les deux protagonistes de la finale. Prenons, par exemple les buts marqués et encaissés depuis le début de la campagne 2018. 23 contre 22 en faveur d'Al Ahly avec, toutefois, deux matches de moins pour les Egyptiens exemptés du premier tour. 11 joueurs ont marqué pour l'Espérance, 10 pour Al Ahly. Anice Badri, meilleur buteur de l'Espérance en a inscrit 7; le Marocain d'Al Ahly, Walid Azarou en est, avant la finale, à 6 buts.

Pour le nombre de buts encaissés, c'est 9 pour l'Espérance et 8 pour Al Ahly. Les deux clubs étaient dans la même poule. Les Diables Rouges avaient gagné à Tunis sur un but de leur attaquant marocain Walid Azarou, après avoir été tenus en échec lors de la première journée à Alexandrie. Difficile de les départager.

Il y a cependant un domaine où il y a une différence. C'est celui des entraîneurs. Patrice Carteron, le coach français du club égyptien peut se targuer d'avoir emmené l'équipe nationale du Mali à la troisième place de la CAN 2013 en Afrique du Sud avant de remporter la Ligue des Champions Total à la tête du Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi. Mouine Chaabani, s'est vu confier, il n'y a même pas un mois, l'entraînement de l'Espérance en remplacement de Khaled Ben Yahia dont il était l'adjoint comme il l'avait été auparavant d'Ammar Souayah puis de Faouzi Benzarti. A 37 ans, saura-t-il soutenir la pression des deux stades, aller comme retour ? C'est peut-être une des clés de cette finale.

Al Ahly - Espérance c'est un derby du Nord. Une affiche énorme du football africain. Une mobilisation générale dans les deux pays. Tout semble possible. Dans ces cas-là la meilleure attitude est de ne pas regarder le passer, de n'écouter personne et de regarder le match sans la moindre idée préconçue.