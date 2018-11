Cette multifonctionnalité fera du projet un investissement porteur, un levier de succès pour son environnement, et une source de confort et d'ergonomie pour ses résidents.

Soulignant l'expertise internationale de BESIX en la matière, notamment la construction de Burj Khalifa de Dubaï, la plus haute tour du monde, M. Beerlandt a affirmé que son groupe met, dans chacun de ses projets, un point d'honneur à respecter les normes les plus élevées en matière de sécurité, de qualité et d'environnement et à tenir ses engagements.

Salé — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a présidé, jeudi sur la rive droite de Bouregreg (préfecture de Salé), la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de la "Tour Mohammed VI", qui symbolise l'émergence et le rayonnement des deux villes jumelles Rabat-Salé, de par ses composantes économique et architecturale, ainsi que par sa taille d'envergure continentale.

