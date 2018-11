Maroc: Hubert Velud aux commandes du DHJ

Le Français Hubert Velud va prendre en main les destinées du Difaâ Hassani d'El Jadida (DHJ), apprend-on mardi auprès du club doukkali.

Velud, qui a effectué toute sa carrière professionnelle en tant que gardien de but au Stade de Reims (France), connaît parfaitement le football maghrébin et continental pour avoir dirigé la sélection du Togo en 2009 qu'il avait qualifiée pour la CAN 2010 mais également le Stade tunisien (2012) et l'Etoile du Sahel (demi-finale de la Ligue des champions 2017), ainsi que les clubs algériens ES Sétif (2012/13) avec à la clef le doublé championnat et Coupe et l'USM Alger (champion 2013/14).

En 2016, il débarque à la tête du club congolais de TP Mazembe avec lequel il remporte son premier titre continental, la supercoupe de la CAF (2-1 contre l'Etoile du Sahel), le championnat local et la Coupe de la Confédération africaine, le titre le plus important de sa carrière.

Il était également à la tête du Hassania d'Agadir en 2011.

Velud succède à Abderrahim Taleb, qui s'est séparé à l'amiable avec le DHJ après trois saisons. Ce dernier a conduit les Jdidis en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique, en terminant avant-derniers d'un groupe relevé avec le TP Mazembe, l'ES Sétif et le MC Alger.