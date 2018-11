Maroc: Le Maroc et l'Afrique du Sud, premières destinations des investissements en Afrique

Compté parmi les Big Four des cabinets internationaux, EY est le troisième réseau mondial en termes de chiffre d'affaires, après PwC et Deloitte mais devant KPMG, selon les données de 2017.

Tout comme l'Afrique du Sud en Afrique australe, le Nigeria en Afrique de l'Ouest et l'Ethiopie en Afrique de l'Est, le Maroc est la principale puissance économique en Afrique du Nord, indique encore EY.

Grâce à un climat stable et des fondements économiques solides, le Maroc a drainé, avec l'Afrique du Sud, le plus grand nombre d'IED en Afrique en 2017, poursuit EY.

D'après le rapport 2018 publié par Ernst & Young (EY), un des plus importants cabinets d'audit financier et de conseil au monde, le Royaume et l'Afrique du Sud ont attiré chacun 96 projets d'investissements étrangers en 2017.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.