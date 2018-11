Maroc: Rabat et Abidjan déterminés à consolider leur coopération administrative

Elle a, en outre, fait savoir que l'accent a été mis sur les différents projets lancés par le ministère, notamment en matière de gestion des ressources humaines et d'ouverture sur les citoyens, notant qu'il a été convenu de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale, ainsi que l'échange d'expériences et d'expertises pour renforcer les liens unissant les deux pays.

A signaler, par ailleurs, que le renforcement de la coopération dans le domaine de la réforme de l'administration publique a été au centre des entretiens qui ont eu lieu le même jour entre Mohamed Benabdelkader et la ministre de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public en Côte d'Ivoire, Raymonde Michèle Goudou Coffie.

Dans ce contexte, Mohamed Benabdelkader a relevé que cette volonté sera couronnée par la signature, en décembre prochain à Abidjan, d'un mémorandum de coopération entre les deux ministères visant à renforcer les compétences et la qualité des services publics et ce, en vertu de la vision stratégique du Royaume vis-à-vis de ses amis africains.

Les deux parties ont saisi cette rencontre, tenue en présence de la ministre ivoirienne de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public, Raymonde Michèle Goudou Coffie, pour débattre du développement du service public à travers le rapprochement de l'administration des citoyens et la gestion des ressources humaines, notant que le Maroc oeuvrera pour partager son expérience avec la Côte d'Ivoire en matière d'organisation administrative.

Le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, a réitéré, vendredi lors d'une séance de travail avec le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, la détermination de Rabat et d'Abidjan de renforcer leur coopération dans le domaine du service public.

