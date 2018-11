Algérie: La littérature face aux défis et menaces du web

Sur le travail à faire pour préserver la littérature italienne de la menace du web, « nous devons nous protéger de l'invasion des textes venant par le truchement du web et surtout maintenir une attitude critique envers ceux-ci. Quant aux jeunes, il faut absolument attirer leur attention à l'école et à l'université en leur prodiguant des conseils, notamment lors des colloques auxquels ils participent», a-t-il expliqué.

Cependant, même si elle n'a rien perdu de sa superbe et de sa richesse, Giorgio Patrizi pense que la littérature italienne se trouve aujourd'hui confrontée aux problèmes inhérents au web. Il craint notamment le risque de la simplification de la langue et de l'approximatif très courants dans le réseau Internet.

Dans un ton à la fois grave et pédagogique, l'universitaire et critique littéraire a d'emblée rappelé la longue et riche histoire de la langue italienne à travers des siècles et son formidable apport dans la construction de la vie culturelle européenne. Avant de décortiquer, de fond en comble, la thématique du jour.

Organisée par le Consulat général d'Italie et la Dante Alighieri, la rencontre n'a pas laissé indifférente l'assistance, en particulier les jeunes qui se sont sentis concernés par le thème, du reste, actuel: « Écritures sans réseau. Langue et littérature vers le web ».

