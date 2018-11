Maroc: Le Maroc prend part au Salon international du livre de Charjah

La 37ème édition du Salon international du livre de Charjah, organisée par l'Autorité du livre de Charjah (ALC) sous le thème "Histoire de lettres", a ouvert ses portes, mercredi, avec la participation de près de 1900 maisons d'édition de différents pays, dont le Maroc. Cette édition connaît l'exposition de 20 millions de livres, dont 1,6 million de nouveaux titres de 77 pays, et l'organisation de 1800 manifestations culturelles, artistiques et de divertissement, présentées par 472 invités de différentes nationalités.

Les maisons d'édition marocaines sont, à la faveur du soutien du ministère de la Culture et de la Communication, présentes en force à cette édition avec des livres de différentes spécialités et langues. Il s'agit, en l'occurrence des éditions Centre culturel du livre, Afrique-Orient, Editions Chaaraou, Dar Al Amane, Dar Tawhidi, Toubkal, La maison Frères Sliki, Editions Bouregreg, La Croisée des Chemins, Bab Al-Hikma, Editions Al Halabi et Virgule Editions.

Le Salon qui fait partie des plus importants événements culturels dans la région du Moyen-Orient en termes de livres exposés et de l'affluence des différentes catégories sociales, accueille un parterre d'intellectuels, romanciers, créateurs et chercheurs de plusieurs nationalités dont la Marocaine Latifa Labsir, professeur à l'Université Hassan II et le critique et chercheur marocain Najib Al Oufi, professeur de littérature à l'Université Mohammed V de Rabat.

Le Japon est l'invité d'honneur de cette édition. Le choix porté sur le pays du Soleil-Levant a été motivé par les réalisations civilisationnelles distinguées de cette nation dont le livre a été le principal moteur pour l'essor culturel et des valeurs sociétales.